الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: سنعمل مع النواب الليبيين لإجراء الانتخابات وإقامة مؤسسات شرعية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، أن مستشارته الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في البلاد.

 

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول موعد الانتخابات الليبية، خلال مؤتمر عقده أنطونيو جوتيريش اليوم في نيويورك، والذي كان مخصصا للحديث عن الوضع في أفغانستان، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

 

وأشار ججوتيريش إلى أن هناك "عناصر إيجابية" تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 127 عضوا، ويمثلون أنحاء ليبيا، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق. 

 

وأضاف: "سنعمل مع النواب الليبين للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد".

 

وكانت المستشارة الخاصة، ستيفاني وليامز، دعت المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا أسماءهم للاقتراع.

 

فيما أشاد الأمين العام بـ 2.8 مليون ليبي سجّلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة "لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا."

 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفاني وليامز ليبيا الانتخابات الليبية نيويورك الامم المتحدة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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