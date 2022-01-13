الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأركان اليمني: 2022 سيكون عام النصر وتحرير كل شبر في البلاد

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان العامة اليمني

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بالانتصارات الكبيرة والمتوالية في مختلف جبهات القتال، وقال: "هذا العام سيكون عام النصر ضد أعداء اليمن وتحرير كل شبر في البلاد من الحوثي ومن ورائه".

أعرب رئيس الأركان، خلال تدشين دائرة التوجيه المعنوي العام التدريبي والقتالي والمعنوي للعام 2022 اليوم /الخميس/، وفقا لقناة (اليمن) الفضائية عن شكره لقادة وضباط وصف وأفراد الجيش وقوات العمالقة ورجال القبائل على ما يسطرونه من ملاحم خالدة وما يقدمونه من تضحيات من أجل الدين والوطن.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على ما يقدمونه من دعم لليمن والقوات المسلحة اليمنية في معركة العروبة للخلاص من الآفة الحوثية الإيرانية الخبيثة ، مؤكداً أن مليشيا الحوثي ما هي إلا أداة تنفذ أجندة إيران لتدمير اليمن والمنطقة العربية ولن يمر هذا المشروع التدميري.

وتطرق رئيس الأركان إلى أهمية الرسالة العظيمة الملقاة على دائرة التوجيه المعنوي لتواكب المعركة الوطنية الفاصلة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتضحية والصبر لإيصال هذه الرسالة وغرس الثقافة العسكرية الصحيحة وحب اليمن في أذهان وعقول منتسبي الجيش وإسناد مهمتهم لتحقيق الأمن والإستقرار لليمن.

وأكد دعم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان للدائرة لتتمكّن من تأدية رسالتها السامية على الوجه الأمثل.

من جانبه، قال مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول إن "الانتصارات التي نعيشها اليوم على يد جيشنا الوطني وقوات العمالقة ومقاومتنا الشعبية وأبناء القبائل ومساندة إخواننا في التحالف أكدت أن المليشيا الحوثية أوهن من بيت العنكبوت، وأن اليمنيين في صف واحد وهمهم وشعارهم اليمن أولًا وثانيًا وفوق الجميع وتتسع للجميع"، مستعرضاً في كلمته الأعمال التي أنجزتها الدائرة خلال العام المنصرم 2021 وخططها للعام الجديد.

رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اليمن الحوثي الفريق الركن صغير حمود بن عزيز الجيش

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١٩٩٠-٢٠٢١

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