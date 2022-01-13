الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا ٢» تعرض مراجعة التاريخ بمادة الدراسات الاجتماعية للأول الاعدادى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت قناة «مدرستنا ٢» تساؤلا لطلاب الصف الأول الإعدادي، قائلة من هو الإله الذي انتشرت عبادته في عصر الدولة الحديثة؟، وعمن نقل المصريون القدماء العجلات الحربية؟

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إليكم الإجابات طلاب الصف الأول الإعدادي، وتابعت تعرّفوا عليها من خلال الفيديو التالي.

 وأكدت القناة أنه ضمن أسئلة متنوعة بصيغة «من هو؟ واختر الإجابة الصحيحة»، وذلك في ضوء المراجعة العامة على «الوحدة الخامسة»، في مادة الدراسات الاجتماعية فرع التاريخ.

وشددت القناة على أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

وبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم، أداء امتحانات نصف العام الدراسي بمادة اللغة العربية والخط.

وانتهى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي أمس من امتحانات نصف العام، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وتَفَقَّدَ أشرف سلُّومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدد من المدارس الإعدادية.

واطمئَن سلومة على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحَةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الامتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَّدَ مدير المديرية، أعمالَ الكنترولات بالمدارس وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلِّ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سَير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وقد شدَّدَ سلومة على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

العام الدراسي الصحة امتحانات محافظة اللغة العربية وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة السادس الابتدائى امتحانات نصف العام لجان الامتحانات الدولة الحديثة الامتحانات وزارة الصحة والسكان الصف الأول وزارة التربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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