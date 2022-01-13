آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فى العالم

أعلن وزير الصحة البريطاني، اليوم الخميس، تقليص مدّة العزل للمصابين بكورونا في إنجلترا من 7 لـ5 أيام مع إبرازهم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل إنهاء العزل من أجل "تخفيف" تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد.

في فنلندا، أعلنت السلطات الصحية تقليص مدّة العزل للمصابين بكوفيد-19 من عشرة أيام إلى خمسة أيام، وسط مواجهة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين موجة من الانتقادات بعد إعلانها تراجعها عن اتخاذ القرارات بشأن إدارة تفشي الجائحة في البلاد وتسليمها المهمّة لمجموعة من الوزراء، وسط ارتفاع قياسي لعدد الإصابات في البلاد.

وأغلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مستشفيين في مدينة شيآن "شمال" التي يخضع سكّانها للحجر الصحي، من أجل "تعديل" الإجراءات المضادة لانتشار كوفيد-19.

وأدّى انتشار المتحورة أوميكرون إلى تقويض الاتّجاه نحو الانتعاش التدريجي لقطاع النقل الجوي الأوروبي، وفقًا لبيانات صادرة الخميس عن هيئة "يوروكونترول" الأوروبية.

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية ليل الأربعاء الخميس، بعد قراءة أولى، على مشروع القانون الذي ينصّ على استحداث شهادة تلقيح، بعد تعديله بشكل طفيف.

أُعيد مئات الروانديين الذين وصلوا في الأيام الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية واعترفوا بأنهم هربوا من التلقيح المضاد لـ"كوفيد-19" في بلادهم، إلى رواندا الخميس، على ما قال مصدر كونغولي محلّي.

استجابت الهيئة التعليمية الغاضبة من إدارة الحكومة الفرنسية لتفشي الوباء لدعوة الإضراب عن العمل اليوم الخميس.

سيُسمح للأشخاص الذين تلقّوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالسفر من بريطانيا إلى فرنسا من دون أن يقدّموا حجّة قاهرة لقيامهم بذلك، وألّا يخضعوا لفترة عزل من 48 ساعة، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس.

أظهرت دراسة أمريكية واسعة النطاق أُجريت على نحو 70 ألف شخص مصاب بكوفيد-19 أن خطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاة، جرّاء الإصابة بالمتحورة أوميكرون، أقلّ ممّا كان عليه عند الإصابة بالمتحورة دلتا، وذلك بصرف النظر عن مستويات المناعة المتزايدة عند السكّان.

وبحسب الدراسة، انخفض خطر دخول العناية الفائقة بنحو 75% وخطر الوفاة بأكثر من 90%.

غير أن المتحورة أوميكرون المنتشرة بوتيرة غير مسبوقة منذ بداية الجائحة "لا تزال فيروسًا خطرًا" حتى لو أن أعراضها أقلّ خطورة، حسبما قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء.

أُثبتت إصابة وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران بكوفيد-19، اليوم الخميس، بعد "ظهور أعراض خفيفة" حسبما قال مقرّبون منه لوكالة فرانس برس.

وافقت إسبانيا، اليوم الخميس، على تحديد تكلفة اختبارات كوفيد-19 الذاتية التي يمكن إجراؤها في المنزل بأقل من ثلاثة يوروهات بعدما تعرّضت الحكومة لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الاختبارات.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,511,146 شخصًا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم الخميس.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 843,624 حالة تليها البرازيل (620,371) والهند (485,035) وروسيا (319,172).

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المترتبة عن الوباء.