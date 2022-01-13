تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة (NAVIGATOR GUSTO) والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 154 مترا وبعرض 26 مترا والمقرر لها أن تقوم تفريغ شحنة من غاز البروبان.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37126 طنا تشمل: 6750 طن فوسفات و 11650 طن ملح و 1965 طن أسمنت و 60 طن نترات و 2660 طن كوارتز و 1850 طن رمل و 12200 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42588 طنا تشمل: 10400 طن ذرة و 2500 طن خردة و 102 طن خشب زان و 329 طن بسلة و 5105 أطنان حديد و 3850 طن زيت و 60 طن سكر و 300 طن فول صويا و 19942 طن قمح.

ينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 698 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وملوخية وبسلة وبقدونس وفاصوليا وفلفل وقرنبيط وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وكراوية وليمون وفول وقطن) وفواكه (فراولة و برتقال و بلح) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وعمان وهولندا وسلوفينيا وبنجلاديش وإنجلترا وأمريكا والهند وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا والصين وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2215 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147080 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140928 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6358 شاحنة .