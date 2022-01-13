الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للباحثين عن شمس الشتاء.. أفضل وجهات السفر للهروب من الطقس البارد

مالطا
مالطا

مع الانخفاض الكبير الذي تشهده درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن الأماكن المشمسة لقضاء وقتًا ممتعًا داقئًا تحت أشعة الشمس.

"الدستور" ترشح لكم في السطور التالية أهم الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها للتخفيف من حدة الطقس البارد الذي يصيب الكثيرين بالاكتئاب.

الأقصر وأسوان

تمتلكان جوًا معتدلًا، في موسم الشتاء، كما أن مدينة الأقصر تشتهر بأجمل المعالم الأثرية  عن الحضارة المصرية، فيمكنك زيارة معبد الأقصر والاتجاه إلى الكرنك ومقابر وادي الملوك والملكات، كما تتميز أسوان بالطبيعة الساحرة الخلابة، والشمس الساطعة، التي تهيئ النفس إلى الاسترخاء وتجديد النشاط.

فاليتا

عاصمة مالطا، ومن أكثر الوجهات المشمسة في أوروبا، والجو الدافئ، إذ تتمتع مالطا بأكثر من 230 يومًا مشمسًا طوال العام، ويبلغ متوسط ​​درجة الحرارة 19 درجة في نهاية العام، وفقًا لموقع Express، وتعد واحدة من أفضل الخيارات القريبة للبريطانيين الذين يحتاجون إلى شمس الشتاء.

لشبونة

تقع لشبونة في البرتغال، تحظى هذه المدينة بجو معتدل، ومتوسط ​​درجات الحرارة يقترب من 20 درجة في نهاية العام، تعد البرتغال الوجهة المثالية للكثيرين الذين يتطلعون للهروب من طقسهم الكئيب والاستمتاع في الفترة المتبقية من حياتنا، في شمس أوروبا الجنوبية. 

اليونان 

رغم انخفاض درجات الحرارة بها إلا أن البحار أكثر دفئًا، وتقدم أثينا كل ما قد يرغب به المصطافون، من الثقافة إلى الطعام والتاريخ.

وتعد أثينا خيارًا رائعًا لقضاء عطلة في المدينة، ولكن لا يزال بإمكان البريطانيين المتجهين إلى المدينة التاريخية الشهيرة القفز في البحر.

هناك عدد من الشواطئ المحيطة بأثينا، مما يجعل المدينة مكانًا رائعًا للاستفادة القصوى من شمس الشتاء.

إيطاليا 

روما هي مدينة أخرى لاستراحة رائعة مع الشواطئ التي يسهل الوصول إليها، يمكن أن تكون درجات حرارة البحر أكثر دفئًا من درجات الحرارة الخارجية في روما، مما يجعل المدينة خيارًا رائعًا للكثيرين الذين يحتاجون لقضاء بعض الوقت على الشاطئ.

تيرانا في ألبانيا

تظل وجهة رائعة لقضاء العطلات للذين يريدون شيئًا مختلفًا بعض الشيء، ولا تزال درجات الحرارة تصل إلى حوالي 17 درجة والبحر حوالي 15 درجة، وهناك الكثير من تاريخ الحقبة السوفيتية لاستكشافها في جميع أنحاء المدينة.

درجات الحرارة الطقس السيء موسم الشتاء الأقصر وأسوان الوجهات السياحية الاسترخاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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