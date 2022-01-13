الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالي: بحث تفعيل البرنامج التنفيذي بين مصر والإمارات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول نتائج لقاء وفد إماراتي بحضور الدكتور إيمان الحوسني – الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة دولة الإمارات بالقاهرة، وأحمد موسى – ممثل الملحقية العسكرية الإماراتية بالقاهرة ومسئول شئون الطلبة، بمقر الوزارة.

وتناول التقرير المناقشات التي تمت خلال اللقاء وركزت على بحث سبل تفعيل البرنامج التنفيذي والموقع على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي في ديسمبر الماضي، والخاص بالتعاون في مجال التعليم العالي.

وأشار التقرير للمحاور التي تم تداولها خلال اللقاء والمتعلقة بتبادل المعلومات في المجالات الأكاديمية والأنظمة التعليمية في مجال معادلة الشهادات الدراسية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وكذا التبادل الطلابي في برامج المرحلة الجامعية الأولي، وترويج الطرفين للمبادرات الخاصة بتشجيع التقديم للدراسة في كلا البلدين.

وأضاف التقرير بحث الطرفين تفعيل بنود البرنامج التنفيذي المتعلقة بتشجيع فتح أفرع لمؤسسات التعليم العالي المصرية والإماراتية في كلا البلدين، وكذلك التعاون المباشر في كل المجالات الأكاديمية، وتشجيع هذه المؤسسات على تطوير البحث العلمي المشترك، كما تمت مناقشة تفعيل بنود تبادل الوفود الطلابية بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. 

وأوضح التقرير رغبة الجانبين المشتركة في توقيع بروتوكول تعاون بمجال تنظيم دراسة طلبة دولة الإمارات العربية المتحدة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية، كما ناقش اللقاء موقف بعض طلاب دولة الإمارات والمبتعثين الدارسين بالجامعات المصرية وإجراءات القبول الخاصة بهم، وتذليل أي معوقات تواجههم.

الحوسني الجامعات لوز وزير التعليم التكنولوجيا مشروعات الإمارات الملك سلمان وزير التعليم العالي تجربة الجامعى

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