«مهندسين الإسكندرية» تشارك في معرضي بلاستيكس 2022 وإيجي بلاست

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برعاية الدكتور هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة، برئاسة د. حسـن لطفي، زيارة لوفد من مهندسي النقابة بالإسكندرية للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة لمعرض بلاستيكس 2022 ومعرض إيجي بلاست 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد المهندسين أعضاء الوفد أجنحة المعرضين المنعقدين برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافتتحهما السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المعرضين من أكبر المعارض المتخصصة في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات وأهم حدث دولي لصناعات البلاستيك بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يشارك في المعرضين في دورتهما الثامنة عشرة ٣٠ دولة منها مصر والسعودية والهند والإمارات وألمانيا وسويسرا وفيتنام والصين وتركيا والصين وقطر والإمارات وسويسرا، ويضم أكثر من ٣٤٠ شركة وطنية وعالمية منها ٢٧٠ شركة أجنبية و٧٠ شركة صناعية وتصديرية مصرية، ويقدم المعرض فرص للمشاركين به لعرض خطوط الإنتاج والمنتجات والخدمات للزائرين من المهندسين المتخصصين والاستشاريين ومديري المشروعات والهيئات الحكومية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين والدوليين لعرض التكنولوجيات الحديثة، كما يعــد المعرضين منصتين تسويقيتين لإقامة شراكات وتأمين صفقات صناعية واستثمارية وتجارية.

شملت أجنحة الشركات المتخصصة المقامة على مساحة ٢٠٠٠٠ متر مربع على المستجدات في عالم صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بما فيها الخيوط والأدوات الصناعية، والبلاستيكات الهندسية، ومستلزمات الري والزراعة، والخامات، والماكينات، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، والأدوات الصحة ومستلزماتها، والأدوات المنزلية، ولعب الأطفال، وماكينات التعبئة والتغليف، وتدوير اللدائن.