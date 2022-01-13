الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مهندسين الإسكندرية» تشارك في معرضي بلاستيكس 2022 وإيجي بلاست

جانب من ضيوف المعرض
جانب من ضيوف المعرض

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برعاية الدكتور هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة، برئاسة د. حسـن لطفي، زيارة لوفد من مهندسي النقابة بالإسكندرية للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة لمعرض بلاستيكس 2022 ومعرض إيجي بلاست 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد المهندسين أعضاء الوفد أجنحة المعرضين المنعقدين برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافتتحهما السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المعرضين من أكبر المعارض المتخصصة في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات وأهم حدث دولي لصناعات البلاستيك بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يشارك في المعرضين في دورتهما الثامنة عشرة ٣٠ دولة منها مصر والسعودية والهند والإمارات وألمانيا وسويسرا وفيتنام والصين وتركيا والصين وقطر والإمارات وسويسرا، ويضم أكثر من ٣٤٠ شركة وطنية وعالمية منها ٢٧٠ شركة أجنبية و٧٠ شركة صناعية وتصديرية مصرية،  ويقدم المعرض فرص للمشاركين به لعرض خطوط الإنتاج والمنتجات والخدمات للزائرين من المهندسين المتخصصين والاستشاريين ومديري المشروعات والهيئات الحكومية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين والدوليين لعرض التكنولوجيات الحديثة، كما يعــد المعرضين منصتين تسويقيتين لإقامة شراكات وتأمين صفقات صناعية واستثمارية وتجارية. 

شملت أجنحة الشركات المتخصصة المقامة على مساحة ٢٠٠٠٠ متر مربع على المستجدات  في عالم  صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بما فيها الخيوط والأدوات الصناعية، والبلاستيكات الهندسية، ومستلزمات الري والزراعة، والخامات، والماكينات، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، والأدوات الصحة ومستلزماتها، والأدوات المنزلية، ولعب الأطفال، وماكينات التعبئة والتغليف، وتدوير اللدائن.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء لجنة الصناعة التجارة والصناعة وزيرة التجارة الهيئات الحكومية نقابة المهندسين بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

السيسى عن الصحف الأجنبية المهاجمة لمصر: «يقولوا اللى عايزينه»

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

بلاغ للنائب العام يتهم طبيبًا بـ«قتل وائل الإبراشى»: خطط لاغتياله

الرئيس السيسى يوجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بمركز أشمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب