إمام مسجد السيدة زينب: فخور بتخرجى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الدعاة

أعرب الشيخ محمد السيد أبوهاشم، إمام مسجد السيدة زينب، عن فخره بتخرجه من البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة وتسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهادة التخرج له، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بالشباب، والتطلع لمستقبل مليء بالحضارة والرقي والمدنية.

وقال أبوهاشم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب تسلمه شهادة تخرج من الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش حفل ختام منتدى شباب العالم- إننا شاهدنا خلال فترة التدريب بالأكاديمية الوطنية العديد من البرامج المختلفة المتنوعة العميقة التي تركز على فكر وبناء الإنسان.

وأضاف أن برنامج تأهيل شباب الدعاة الذي يعد جزءًا منه، ودرس خلاله العلوم الشرعية والإدارية والتطبيقية، حيث إن الكم المعرفي الذي تلقاه الدارسون بالأكاديمية انعكس على شخصيتهم بالإيجاب والرقي والإنسانية، مثمنًا جهود القائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتمنيًا بأن تكلل جهودهم بالتميز.

ووجه الشباب بالاهتمام بالوعي، بحيث يكونوا قادرين على اقتناص الفرص التي تساعدهم على التقدم، بجانب القيام بزيادة خبراتهم المعرفية والفكرية والعلمية والمهنية، وبالتالي ينعكس ذلك على وظيفتهم وتعاملاتهم مع الناس، ناصحًا الشباب باكتساب مزيد من الخبرات والمهارات التي تساعدهم على بناء المستقبل الذي يحلمون به.

ولفت إلى أن دراسته خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب شملت الشق المدني، والشق الشرعي الذي يقوم حول محاور عديدة منها محور تفكيك التطرف ومواجهته بالعلم والفكر والمعرفة، والمحور الثاني هو استعادة بناء الشخصية المصرية التي اختطفت من بعض التيارات المتطرفة، فالشخصية المصرية تتسم بالقوة والعلم والحضارة والرقي، أما المحور الثالث فهو صناعة الحضارة بحيث يكون الشباب أداة في صناعة الحضارة وبناء الجمهورية الجديدة التي نرى أثرها في واقعنا المعاصر.

وتابع الشيخ محمد السيد أبوهاشم إمام مسجد السيدة زينب، أننا درسنا أيضًا في الأكاديمية الشق الإداري وهو المتعلق بلغة الجسد body language، والتواصل المجتمعي، وعلوم الاجتماع، والعلوم التطبيقية واللغة الإنجليزية بجانب ثقافات متعددة، مؤكدًا أنه درس كمًا هائلًا من العلوم داخل الأكاديمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد سلم اليوم الخميس شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".

وسلم الرئيس السيسي، شهادة التخرج إلى الشيخ محمد السيد أبوهاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة إمام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، والذي تميز بقوة عباراته ومرونته في التعامل مع زملائه أثناء فترة تدريبه بالبرنامج.

كما سلم شهادة التخرج للمهندس المعماري عمر سيف الله خريج برنامج المبعوثين بالخارج مدرس مساعد بهندسة القاهرة والحاصل على منحة نيوتن لنيل درجة الدكتوراه في جامعة (يو سي إل) بلندن، وسلم الرئيس أيضًا شهادة التخرج للطيار داليا علاء الدين خليفة خريجة برنامج تدريب الطيارين الجدد بشركة مصر للطيران، والتي تميزت بمهاراتها القيادية وأدائها المتميز خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

وشمل تسليم الشهادات: المحامي العام إيمان سمير القمري خريجة برنامج تدريب السادة المحامين العموم بالنيابة العامة محام عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية وأولى عضوات النيابة العامة، والمهندس محمد أحمد الصرفي خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس وكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وتميز بالعمل الجماعي وكونه عضوًا فعالًا في فريق العمل.

كما تسلمت المستشارة شاهندة محمد كمال، خريجة برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014 والتي تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح الإيجابية خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

كما سلم الرئيس السيسي شهادة التخرج إلى المستشار شنودة نسيم قلدس خريج برنامج معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012 شهادة التخرج، والذي تميز بالالتزام والمهارات القيادية خلال فترة تدريبه بالبرنامج، والمستشار بلال أحمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015 ومندوب مساعد بمجلس الدولة تميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه، والدكتورة سارة عبدالحميد عبدالجابر خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفرالشيخ حاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).