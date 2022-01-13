وزير الأوقاف: الرئيس السيسى خير داعم للشباب والخطاب الوسطى

شكر الدكتور محمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم الشيخ محمد السيد أبوهاشم، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وأحد شباب أئمة الأوقاف المتميزين وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتمنى له مزيدًا من التوفيق.

ولفت وزير الأوقاف، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم للشباب وللخطاب الوسطي وللفكر الوسطي المستنير.

والشيخ محمد السيد أبوهاشم، أحد أئمة الأوقاف الذين صدر لهم قرار وزاري بالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بدولة ألمانيا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.