الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

مواد بترولية
مواد بترولية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قبل بيعها بأزيد من سعرها المقرر، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل المخزن المشار إليه دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة بقصد بيعها بأزيد من السعر مستخدماً طلمبة ومسدس.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التجارة حجز السوداء التجارى النيابة ازمة التجارة الداخلية محضر بنزين مخزن المباحث

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