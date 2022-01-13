التحفظ على 9 أطنان مواد كيماوية غير صالحة قبل ترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثانٍ بالإسكندرية التحفظ على 9 أطنان مواد كيماوية داخل مصنع، معبأة بعبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام قبل ترويجها بالأسواق، مما يعد مخالفة وغشا تجاريا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لبيع المواد الكيماوية، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد بقصد مد فترة الصلاحية غاشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين وطرحها بالأسواق.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 9 أطنان مواد كيماوية "داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 785 مواد كيماوية و1298 كيلو زيوت مواد كيماوية مجهول المصدر، داخل مخزن دون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن مواد كيماوية بمنطقة أبيس لحيازته كميات كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 785 مواد كيماوية و1298 كيلو زيوت مواد كيماوية مجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.