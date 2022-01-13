الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط أخطر عصابة لسرقة «الموتوسيكلات» بالقاهرة والجيزة

متهم
متهم

نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الخميس، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما، وأضافا بتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة.

وتم استهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمان واعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها لعميليه سيئي النية (مقيمان بالجيزة)، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى .. تم بإرشاده ضبط عميليه.

وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" و دراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية القاهرة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

وسيط قضية «رشوة وزارة الصحة»: «المتهم طلب 5 ملايين جنيه في محل سمك»

«الرقابة الإدارية» تكشف تجاوزات بـ21 مليون جنيه فى «سقيا الماء».. و«التضامن» لم تتحرك

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»