رئيسة وزراء توجو تشيد بالمبادرات التكنولوجية في منتدى شباب العالم

أشادت رئيسة وزراء توجو فيكتوار توميجا داجبي بعقد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ على الرغم من انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكدت داجبي ضرورة الاستفادة من الحلول التي تقدمها مبادرات المنتدى لا سيما في مجال التقدم التكنولوجي.

وأشارت إلى أن موضوعات تغيّر المناخ وما بعد جائحة كورونا تتطلب البحث عن حلول مشتركة.

وأخيرًا، ذكرت أن بلادها أطلقت استراتيجية تعد خارطة طريق طموحة للاستثمار في رأس المال البشري واستثمار الموارد الطبيعية وتوفير الوظائف على المستوى المحلي وإطلاق الكثير من المبادرات خلال العام المنصرم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يُقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ويُعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.