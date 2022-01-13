الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصب على 6 مواطنين.. تأييد الحبس 3 سنوات لـ «مستريح مدينة نصر»

حبس
حبس

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الخميس،  تأييد الحبس 3 سنوات للمتهم "أ. ش" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في القضية المعروفة بـ"مستريح مدينة نصر".

 وأوضح دفاع المتهم، إن المحكمة ألزمت المتهم بأن يؤدي للمواطنين الستة 50 ألف جنيه لكل منهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

و كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم - محبوسا - للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

الاستيلاء على أموال مدينة نصر محاكمة النصب والاحتيال نيابة مدينة نصر جنح مدينة نصر الاستيلاء على أموال المواطنين

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