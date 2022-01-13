هل يؤجل قانون لقاح كورونا الإلزامى فى بريطانيا؟

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، عن دعوات العديد من موظفي دائرة الصحة، في محاولة لتأجيل الموعد النهائي لتطعيم جميع الموظفي الصحة الوطنية ضد كوفيد، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى "نتائج عكسية"، علي حد وصفهم.



واعتبارا من 1 أبريل 2022، سيطلب من جميع موظفي دائرة الصحة الوطنية بموجب القانون تطعيمهم بالكامل ضد Covid-19، مما يعني أن جميع أولئك الذين لم يحصلوا بعد على الجرعة الأولى سيحتاجون إلى الحصول عليها بحلول فبراير.



وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق أن تفقد دائرة الصحة الوطنية ما يصل إلى 73,000 موظف بعد الموعد النهائي للتقديم، وحذرت في تقييم نشر في ديسمبر من أن رعاية المرضى قد تتأثر.



وفي الوقت الحالي، لم يتم تطعيم حوالي 6 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد.



ومن جانبها، دعت الكلية الملكية للتمريض والكلية الملكية للقابلات، الحكومة الى " التأجيل الفورى " للموعد النهائى حيث انها تخاطر بتفاقم ازمة التوظيف الرئيسية التى تواجه بالفعل دائرة الصحة الوطنية .



وقال بات كولين السكرتير العام والرئيس التنفيذى للتجمع فى بيان له " لا شىء يهم الممرضة اكثر من رعاية مرضاها بامان . الآن، أعضائنا يقولون لي أنهم لا يستطيعون دائما القيام بذلك.



وقال: "ندعو الحكومة الى الاعتراف بهذا الخطر وتأخير خطوة يبدو انها تأتي بنتائج عكسية من خلال حساباتها الخاصة. فصل طاقم التمريض القيم خلال هذه الأزمة سيكون عملا تخريبيا ذاتيا

"إن تشجيع الناس على الحصول على التطعيم هو أفضل طريقة لتعزيز تناول اللقاح.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "إن العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية مسؤولون عن رعاية بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، وكثير منهم أكثر عرضة للمعاناة من عواقب صحية خطيرة إذا تعرضوا للفيروس.

وتابع: "يتعلق الأمر بسلامة المرضى وضمان حصول الأشخاص في المستشفى أو الرعاية على أكبر قدر ممكن من الحماية. وتظل التطعيمات أفضل دفاع لنا ضد كوفيد".

وقال داني مورتيمر، نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، الذي يمثل مستشفيات دائرة الصحة الوطنية: "يؤيد قادة دائرة الصحة الوطنية شرط تطعيم الموظفين الذين هم على اتصال منتظم بالمرضى ضد كورونا".