الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يتلقى رسالة هامة من بابا الفاتيكان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة هامة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وأكد بابا الفاتيكان، في رسالته لوزير الأوقاف، على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي.

من جهته، ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله.

وأكد وزير الأوقاف أن ديننا دين السلام  فالسلام أصل راسخ في ديننا مع الكون كله مع البشر والشجر والحجر، وأن نبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي السلام، وتحيتنا هي السلام وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، يقول تعالى: "وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ"، وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام، يقول تعالى: "وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم" ويقول سبحانه: "وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ"، وإكرام رب العزة لأهل الجنة، حيث يقول سبحانه: "سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ"، والجنة هي دار السلام لأهل السلام.

وأشار إلى أن رب العزة أكرم أنبياءه ورسله وأصفياءه بالسلام، حيث يقول سبحانه: "سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ" فأي فضل وأي إكرام من إلقاء رب العزة السلام على أنبيائه ورسله وعباده وأصفيائه، وهذا السلام أمان من الله لسيدنا نوح (عليه السلام).

ولفت إلى أن النبي ما استطاع أن يعقد المعاهدات إلا عندما كانت له قوة تجبر الأعداء على احترامه، يوم صلح الحديبية كان له جيش وكانت له قوة، فالضعيف لا يستطيع أن يقيم سلامًا أبدًا، فالسلام لا بد له من قوةٍ تحميه.

الدكتور محمد مختار جمعة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام اليوم العالمي للسلام بتعزيز قيم الحوار

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