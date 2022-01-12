برلماني: توجيهات السيسي بسرعة إعمار غزة تأكيد على دعم مصر للقضية

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية مشرف وغير مسبوق عربيًا أو دوليا، مشيرًا إلى أنه خلال الجولة الأخيرة للصراع في قطاع غزة العام الماضي، تدخلت مصر بقوة لإنهاء الحرب، كما تعهدت بمنح 500 مليون دولار، لإعادة إعمار القطاع عبر الشركات المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مناشدة الرئيس السيسي للدول المانحة، سرعة توجيه الدعم الى منظمة الأونروا لمساعدة الفلسطينيين، قائلًا إن مصر ضربت مثالًا يحتذى به وتوجهت على الفور من بالتنسيق مع شركات المقاولات لتنفيذ عملية إعادة الإعمار داخل قطاع غزة.

ويعقد منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".