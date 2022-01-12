تطبيق جديد يسمح باكتشاف أمراض القلب بالهاتف المحمول

اكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان مرضى القلب سيتمكنون قريبًا من إجراء تخطيط القلب الخاص بهم في المنزل عبر هواتفهم الذكية بعد موافقة هيئة مراقبة العلاج التابعة لهيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS على استخدام جهاز بقيمة 99 جنيهًا إسترلينيًا لأول مرة.



وتابعت أن مثل هذا التطبيق من شأنه إنقاذ الآلاف من مرضى القلب والذين يشعرون بالدوخة وضيق التنفس والتعب وهي اعراض لا يمكن تفسيرها بانها نوبة قلبية، كما أنها يمكن ان تظهر على شكل خفقان قلب ملحوظ، حيث يشعر القلب وكأنه ينبض أو يرفرف أو ينبض بنمط غير منتظم.



وأضافت انه في بعض الأحيان، لا يسبب الرجفان الأذيني أي أعراض ويكون الشخص المصاب به غير مدرك تمامًا أن معدل ضربات القلب لديه غير منتظم.



وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة على اكتشاف السكتة الدماغية المرتبة بأمراض القلب والوقاية منها جزء أساسى من خطة NHS طويلة الأجل، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنقاذ الآلاف من الأرواح وتقليل تكلفة المرض.



تشير التقديرات إلى أن السكتة الدماغية المرتبطة بامراض القلب والظروف المرتبطة بها تكلف NHS حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا ، وتكلفة أخرى تبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني على اقتصاد المملكة المتحدة.



أوضح البروفيسور مات ريد ، الخبير في طب الطوارئ، أن معدلات تشخيص الرجفان الأذيني في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل الجائحة كانت منخفضة جدًا بالفعل.



وتابع: "مع الصعوبات في الوصول إلى الرعاية الشخصية وزيادة أوقات الانتظار، فإن القلق هو أن معدلات التشخيص قد انخفضت أكثر، ما يترك الآلاف من الناس معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات قلبية وعائية مهددة للحياة ، مثل السكتة الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني".



وقال ترودي لوبان، مؤسس وأمين اتحاد عدم انتظام ضربات القلب، إن العديد من الأشخاص يعانون من أعراض لكنهم لا يدركون أنه قد يكون اضطرابًا في القلب.



وتابع: «إذا لم يتم السعي للحصول على رعاية طبية ، فإن ذلك يتركهم عرضة لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني».