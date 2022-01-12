الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى يبحث مع السفير الأمريكى آخر المستجدات على الساحة الليبية

المنفي
المنفي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من السفير الأمريكي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية "وال"، بأن المنفي ناقش مع السفير الأمريكي "أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تلبية لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت".

وأكد المنفي على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، مطالبا مجلسي النواب والدولة بـ"تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار بعيدا عن أي صراعات سياسية".

وأشاد السفير الأمريكي خلال الاتصال بـ"جهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي"، معبرا عن تفاؤله بـ"جهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا".

ويأتي ذلك فيما عقد المجلس الرئاسي اجتماعا اليوم بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ومشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وذكرت الوكالة الليبية أن الاجتماع خصص لمناقشة تفعيل قانون رقم 4 لسنة 2007، بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني، والذي سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والمهمة.

وتابع الاجتماع "الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة".

كما ناقش الاجتماع "خطة الحكومة" للعام الجاري، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات،أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.

طرابلس السياسية الليبية السفير الأمريكي ليبيا

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وائل لطفي

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