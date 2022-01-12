تنبيه عاجل من «الصحة» للمصابين بحالات برد وإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، أن معظم حالات البرد والإنفلونزا تكون ناتجة عن الإصابة بعدوى فيروسية، موضحة أن المضادات الحيوية لا تقوم بمعالجتها.

شددت وزارة الصحة على أنه يجب استشارة الطبيب حتى يصف العلاج المناسب للحالة، لافتة إلى أن استشارة الطبيب مهمة جدًا، خاصة مع انتشار متحور كورونا أوميكرون الذي تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا العادية.

كان د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا وتجنب الإصابة بالعدوى، مطالبًا المواطنين بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 906 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

وأوضح متحدث الصحة أنه تم تسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

أشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و 22014 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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