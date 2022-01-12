الغيطى يكشف عن تنفيذ شبكة طرق وإنارة وصرف صحى بالعبور

قال عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جارٍ تنفيذ أعمال طريق المحور الغربي والطرق العمودية عليه بطول 10 كم ابتداءً من محور العبور، مرورًا بالحي الترفيهي إلى ميدان دار مصر وشارع المصنع الحربي والمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وأضاف الغيطي لـ"الدستور"، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بطريق المحور الغربي واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام وتستكمل باقي أعمال التطوير تباعًا.

وأكد أهمية استمرار أعمال التطوير وتنسيق الموقع وتطوير كافة الطرق بأحياء مدينة العبور المختلفة جارية وبالتوازي مع أعمال التطوير وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية، كما جارٍ رفع كفاءة وتطوير المرافق الخدمية ومن بينها شبكات الإنارة.

وأفاد عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة الاهتمام ورفع كفاءة شبكة الإنارة بالأحياء وشوارع المدينة، مشيرًا إلى أن جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء مركز خدمات الحي الخامس، حيث تم تركيب ٥ أكشاك كهرباء والبدء في تركيب كشافات الإنارة والكابلات والولاعات للبدء في إطلاق التيار الكهربائي في القريب العاجل وإنارة مركز خدمات الحي الخامس، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تقديم كل ما هو أفضل لمواطني المدينة.

أضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ مشروع خط الانحدار بالحي السادس قطر (١٠٠٠مم) صرف صحي.

أكد ضرورة إنشاء ما يلزم من المشاريع المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيمها لبنية تحتية أقوى للمدينة، فضلاً عن أنه جارٍ تنفيذ خط الانحدار بالحي السادس لتدعيم خط الصرف الرئيسي للمدينة قطر (١٨٠٠مم) بطول (٢.٧ كيلو متر) ويشمل خطوط مواسير قطر (١٠٠٠مم) من البولي إيثيلين المعرج وكذا ٢٦ مطبقًا، إضافة لغرفة حجز الرمال داخل محطة الرفع للصرف الصحي رقم (٦) ويهدف المشروع لتلافي أي طفوحات بخط الصرف الرئيسي والمناطق المنخفضة بالحيين الخامس والسادس.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز المحققة بالمشروع بلغت ٥٥٪ وقريبًا سيتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأكد رئيس الجهاز أن جميع العاملين بالجهاز يعملون على مدار الساعة من أجل تقديم خدمات أفضل للسكان للنهوض والرقي بالمستوى الذي يليق بعروس المدن مدينة العبور.