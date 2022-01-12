«تعليم الوادي الجديد» تعلن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي «تطوير الذات»

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي الخاص بـ"تطوير الذات" للعاملين بقطاع تعليم المحافظة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، ويهدف لتنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية.

وقال إن شروط التقدم للبرنامج أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع تعليم المحافظة من جميع الإدارات التعليمية الخمس، وأن يكون حاصل على مؤهل عالى، ولم يكن صدر ضده جزاءات أو إحالة للمحاكمة التأديبية، وتقديم طلب مرفق به بيان حالة معتمد.

وأكد استمرار تلقي طلبات الالتحاق بمقر إدارة التدريب بالمديرية حتى الخميس 20 يناير لمنح أكبر فرصة لاستفادة الجميع من التدريب.