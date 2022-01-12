الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 840 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بأسوان

حملات أسوان
حملات أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة المهندس سيد مدنى حملتين لإزالة التعديات والإشغالات إحداهما استهدفت إزالة 840 حالة إشغال طريق، بجانب رفع ومصادرة 82 من المضبوطات المتنوعة بوسط المدينة وداخل السوق السياحي. 

وجاء ذلك في إطار المتابعة المتواصلة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لمختلف الجهود التنفيذية المبذولة للقضاء على كافة التعديات والإشغالات وتلبية مختلف الشكاوى والمطالب الجماهيرية، بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية وحي غرب. 

فيما استهدفت الحملة الأخرى تنفيذ قرار الإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد بجوار مبنى الإذاعة بمنطقة الشيخ هارون بمساحة 40م2، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بقيادة محمد ممدوح رئيس حي جنوب وبمشاركة العاملين والفنيين بالحي. 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الشطب بمركز دراو بالتعاون مع مركز شباب الشطب بتدشين حملة للنظافة العامة استهدفت تنفيذ أعمال رفع القمامة وجرد الأتربة، بالإضافة إلى أعمال الرسومات والجدرايات، بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والواجهات الجمالية والسياحية بالقرية. 

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة شوقي مصطفى، وإدارة المواقف بالمركز بالتنسيق مع شرطة المرور بتنفيذ تكليفات محافظ أسوان بالتعامل الفورى مع شكوى المواطنين، وتضررهم من قيام بعض السائقين بزيادة الأجرة على بعض خطوط السير، حيث تم سحب رخص السائقين المخالفين  وتغريمهم الغرامات المالية المستحقة. 

كما تم تكثيف الرقابة المرورية بمختلف مواقف سيارات الأجرة على مستوى المركز من أجل التأكد من إستمرار الرقابة والمتابعة لالتزام السائقين بالتعريفة المقررة لكل خطوط السير، حفاظًا على حقوق الركاب والمواطنين وعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. 

وعلى جانب آخر أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة التعامل مع الشكاوى التى أرسلت من سكان عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الصداقة الجديدة والخاصة برفع مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة. 

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IMG-20220112-WA0055
أسوان حملة تعديات شرطة المواطنين مخالفات نظافة إزالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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