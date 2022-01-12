تونس: تطعيم 10 آلاف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 10 آلاف و907 حالات ضد فيروس (كورونا المستجد) على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم، منذ انطلاق الحملة في شهر مارس الماضي إلى 6 ملايين و69 ألفًا و911 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- في بيانٍ اليوم الأربعاء- أن عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و469 ألفًا و554 شخصًا تلقوا جرعتين من اللقاح، ومليون و600 ألف و357 شخصًا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون.

وأضاف البيان أن عدد المسجلين على منظومة تلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و769 ألفًا و207 حالات.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الصحة التونسي على مرابط، إن تونس ليست في مأمن من الموجة العالمية الخامسة لجائحة فيروس كورونا بمتحوريها "أوميكرون ودلتا"، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.

وأضاف أن متحور"أوميكرون" سريع الانتشار وموجود في تونس والإصابات به في تزايد مستمر مع ارتفاع في عدد المتوفين، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.

وأوضح أن تونس قد استبقت هذه الموجة من خلال تقديم حملة التلقيح، حيث تم حتى الآن تطعيم أكثر من 6 ملايين تونسي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت استعداداتها مبكرًا تحسبًا لهذه الموجة عبر تخصيص أسرة إنعاش وأكسجين في جميع المستشفيات مع توفير مخزون من مادة الأكسجين والقيام بعمليات بيضاء في الغرض.

واعتبر مرابط أن هذه التدابير، على أهميتها، تظل غير كافية، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب التزام الجميع بكل التدابير الوقائية والإقبال على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للحد من انتشاره والتصدي لمخاطر موجته الخامسة.