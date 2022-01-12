الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تطعيم 10 آلاف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

تونس
تونس

أكدت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 10 آلاف و907 حالات ضد فيروس (كورونا المستجد) على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم، منذ انطلاق الحملة في شهر مارس الماضي إلى 6 ملايين و69 ألفًا و911 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- في بيانٍ اليوم الأربعاء- أن عدد الذين استكملوا التطعيم ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و469 ألفًا و554 شخصًا تلقوا جرعتين من اللقاح، ومليون و600 ألف و357 شخصًا تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون.

وأضاف البيان أن عدد المسجلين على منظومة تلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و769 ألفًا و207 حالات.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الصحة التونسي على مرابط، إن تونس ليست في مأمن من الموجة العالمية الخامسة لجائحة فيروس كورونا بمتحوريها "أوميكرون ودلتا"، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.

وأضاف أن متحور"أوميكرون" سريع الانتشار وموجود في تونس والإصابات به في تزايد مستمر مع ارتفاع في عدد المتوفين، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.

وأوضح أن تونس قد استبقت هذه الموجة من خلال تقديم حملة التلقيح، حيث تم حتى الآن تطعيم أكثر من 6 ملايين تونسي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت استعداداتها مبكرًا تحسبًا لهذه الموجة عبر تخصيص أسرة إنعاش وأكسجين في جميع المستشفيات مع توفير مخزون من مادة الأكسجين والقيام بعمليات بيضاء في الغرض.

واعتبر مرابط أن هذه التدابير، على أهميتها، تظل غير كافية، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب التزام الجميع بكل التدابير الوقائية والإقبال على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للحد من انتشاره والتصدي لمخاطر موجته الخامسة.

وزارة الصحة التونسية كورونا التطعيم فيروس تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الرئيس السيسى يوجه نداءً لجميع الدول لزيادة دعمها لوكالة الأونروا

«الصحة» توضح إجراءات الحماية من كورونا بعد تلقى اللقاح

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

القضاء الإداري يرفض إثبات نسب 3 أشخاص للصحفي أنيس منصور

«التعليم» تعلن نشر أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي لامتحان الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها