محافظ مطروح يكشف استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي بواحة سيوة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي الخامس بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ يناير الجاري.

وأكد محافظ مطروح أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

ويعد هذا المهرجان هو الخامس بواحة سيوة بعد 4 دورات متتالية خلال الفترة (2015 - 2016 - 2017 - 2018).

وأوضح محافظ مطروح أن لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بالمحافظة، بالتنسيق مع مجلس ومدينة سيوة تكثف استعدادتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

وكلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لهذا الحدث المهم، بحضور جميع المعنيين بالمحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات وكذلك البروفات النهائية للفرق المشاركة فى طابور العرض خلال المهرجان، والذى يساهم أيضا بجانب مردوده الاقتصادي فى جذب الأنظار لواحة سيوة والترويج لكافة مقوماتها السياحية والأثرية والثقافية لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

ووجه محافظ مطروح على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق والعمل من أجل أن يكون المهرجان معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للتمور بسيوة يهدف إلى تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي التمور داخل مصر وخارجها وتحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان والترويج للتمور المصرية، وتنظيم ندوات عملية متخصصة وعرض افلام متخصصة وكتب واصدارات عن التمور، وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعــرض أجــود أصنـاف التمــور، بمــا فيهــا الأصناف النادرة والمنتجات والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور تقنيات وخدمات زراعة النخيـل، والتوعيـة بالجانـب الصـحي والقيمـة الغذائيـة للتمور، ونقـل كـل مـا هو جديـد فـي مجـال انتـاج وتصـنيع التمـور مـن خـلال ورش عمـل المهرجـان، وإيجاد الحلول التنفيذية لأهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور. في اطار الجهود لدعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة بالتعاون مع الجانب الإماراتى.