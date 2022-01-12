علي الهلباوي و«الحضرة» ضيوف ساقية الصاوي أواخر يناير

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلاً جديداً على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى الخميس 27 يناير في السابعة مساءً.

ويغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغاني بالإضافة إلى الابتهالات ومنها "قل للمليحة ودوم مرسال لحبيبتى".

يذكر أن على الهلباوى منشد ومرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى.

قدم الهلباوى أيضاً مشروعاً مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل ،وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية والدينية.

تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية بروح صوفية من مدائح التراث ،الجمعة 28 يناير بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية و موشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

تعد "الحضرة" من أهم الفرق الغنائية التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى .تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.

من جانب أخر تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجدداً لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه "وائل الفشنى" السبت 22 يناير بمسرح قاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً.

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى"يرحمه الله، وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً،درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاماُ، وقد قدمه الفنان على الحجار كثيراً فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائماً ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى. تعاون وائل أيضاً مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عدداً من الأعمال الناجحة. بدأ المشوار الفعلى لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذى حقق نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات ،وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.