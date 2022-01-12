صدور ترجمة كتاب «الدهون.. العضو السري» عن دار العربي

يصدر قريبًا عن دار "العربي" للنشر والتوزيع كتاب "الدهون.. العنصر السري" من هولندا للمؤلفتين "مارييت بون" و"ليسبث فان روسوم"، ومن ترجمة محمد عبد العزيز.

يعد الكتاب الأول من نوعه الذي يتناول الدهون بشكل استثنائي نادرًا ما تم تناوله في مجال الصحة الغذائية.

يدور هذا الكتاب بشكل علمي مبسط حول عنصر الدهون، التي غالبًا ما يتم ذكرها في إطار من الإرشادات والنصائح حول أفضل الطرق للتخلص منها، أو كيفية تجنبها في الطعام، أو الوقاية الصحية من أعراضها، أو البحث عن وسائل علاجها أو على أقل تقدير التعايش معها، فهي رفيق دائم للمعاناة، في زاوية أخرى يناقش الكتاب الدهون كعضو من أعضاء الجسم ومكون أساسي فيه، وفائدتها في بعض الحالات وأضرارها في حالات أخرى.

يبدأ الكتاب في سرد عنصر الدهون في جسم الإنسان بداية من مساهمتها في تكوينه وبنائه، وطرق عملها داخل الجسم، وأسباب اختلاف كميتها من جسم إلى آخر، وكيفية الاستفادة منها وتجنب أضرارها، وصولًا إلى عواقبها النفسية والاجتماعية.

قد لا يهتم هذا الكتاب بأفضل الحميات الغذائية أو طرق فقدان الوزن أو اكتسابه بالشكل التقليدي، لكنه يجيب بشكل علمي عن العديد من الأسئلة التي تعد نوعًا ما جديدة في مجال الصحة الغذائية وفي المناقشات التي تدور حول السمنة.

بالإضافة إلى ذلك يضم الكتاب عددًا قليلًا من قصص المرضى الذين يعانون اضطرابات نادرة للغاية تتعلق بدهون أجسامهم، والذين تركوا أثارًا كبيرة في مجال الطب الغذائي على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد ساعد هؤلاء المرضى العلم في تقديم رؤى عديدة حول الطريقة المفاجأة والغريبة التي تعمل بها الدهون في الأجسام، وأدت دراسة حالاتهم إلى فك رموز العديد من الأسرار حول الدهون.

ويذكر أن هذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة من الكتب التي تتناول مواضيع عامة مترجمة من دول أخرى مثل كتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" من هولندا للكاتبة "إلين دي فيسر" وترجمة نهال نور الذي يدور في الإطار العلمي نفسه، بالإضافة إلى ترجمات أخرى مثل : كتاب "الشاي.. ثقافات.. طقوس.. حكايات" من ألمانيا للكاتب "كريستوف بيترز"، ومن ترجمة د.سمر منير. وكتاب “القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء” للكاتب "بيرند برونر"، ومن ترجمة د. هبة شريف، و"الرمان تاريخ وحكايات من حول العالم" من ترجمة د. سمر منير من ألمانيا أيضًا.

المؤلفة "ليسبث فان روسوم" ولدت عام 1979 تعمل في المركز الطبي لجامعة إيراسموس في روتردام. وهي خبيرة في مجال السمنة والتوتر وعضوة في أكاديمية الشباب التابعة لأكاديمية هولندا الملكية للفنون والعلوم.أسست مركز الوزن الصحي، وتسلط اهتمامها على برامج اللياقة البدنية.

والمؤلفة "مارييت بون" ولدت عام 1988. حصلت على دكتوراه في الطب الباطني. تركز أبحاثها على التمثيل الغذائي للدهون وخاصة الدهون البنية. حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية المرموقة عن أبحاثها ونشرت أكثر من 80 مقالة علمية.