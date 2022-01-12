«ذا ناشيونال»: مصر نجحت فى تحقيق عائدات تصدير قياسية

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن مصر نجحت في تحقيق عائدات تصدير قياسية بسبب خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطموحة للإصلاح الهيكلي ودعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص والقطاعات الرئيسية (الصناعة والزراعة والاتصالات).

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع كانت قد ذكرت مؤخرًا في تصريحات صحفية، أن مصر تهدف إلى مضاعفة إيرادات صادراتها إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025 كجزء من خطتها للوصول إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع في عام 2020 هدفًا طموحًا للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، دون تحديد موعد نهائي محدد، مشيرة إلى إيرادات الصادرات المصرية قد ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 22.5 في المائة سنويًا إلى 31 مليار دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الرسمية.

من جهته، قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية لـ"ذا ناشيونال"، إنه يعتقد أن هدف الـ 60 مليار دولار قابل للتحقيق، وأن الهدف البالغ 100 ملياردولار يمكن أن يتبعه بحلول عام 2030.

وأضاف: "نحن على المسار الصحيح. ستستمر صادراتنا في النمو، خاصة عندما يعود الوضع في جميع أنحاء العالم إلى طبيعته بعد الوباء وتعود سلسلة التوريد إلى طبيعتها ، أعتقد أننا سنحقق نتائج أفضل".

وأوضح "برزي"، أن الدعم الحكومي ساعد على نمو الصادرات بشكل كبير في عام 2021، بما في ذلك المدفوعات التي تأخرت لسنوات، كما لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في نمو هذا القطاع، قائلًا: "كلما زاد عدد المصدرين الصغار والمتوسطين الذين سينتقلون إلى النظام، زادت صادراتنا".

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2020-2021 التي انتهت في 30 يونيو، على الرغم من وباء كورونا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ونوهت إلى أن وزارة المالية قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.6 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022، وتستهدف مسودة الميزانية للسنة المالية 2022-23 نموًا بنسبة 5.7 في المائة.

وتابعت: "يمكن أن يعزى النمو في الصادرات إلى حقيقة أن الإنتاج المحلي المصري لم يتوقف أثناء الوباء، بل تحولت بعض الأسواق العالمية إلى المنتجات المصرية بسبب توافر السلع وانخفاض التكلفة".

وبينت أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع 9.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 مليون طن في عام 2021.

وذكرت أنه في إطار جهود مصر لتعزيز الصادرات ، تم إنشاء ست مناطق صناعية جديدة ، كما قامت وزارة التجارة بتبسيط إجراءات حصول القطاع الخاص على تراخيص للمشاريع الصناعية.