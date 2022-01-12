الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين تندد بحضور مسؤول إيرانى حفل تنصيب رئيس نيكاراجوا

محسن رضائي
محسن رضائي

أثار وجود مسؤول إيراني رفيع المستوى في حفل تنصيب رئيس نيكاراجوا غضب الأرجنتين التي تزعم أن المسؤول الإيراني كان "متورطا" في تفجير وقع عام 1994 بمركز يهودي في بوينس أيرس.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إن ظهور محسن رضائي، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، في حفل نيكاراغوا يوم الاثنين، كان بمثابة "إهانة للعدالة الأرجنتينية ولضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي" في العاصمة الأرجنتينية.

يشار إلى أن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، مطلوب من قبل الأرجنتين بموجب "نشرة حمراء" صدرت عن الشرطة الدولية (إنتربول) على خلفية الهجوم الذي ينفي رضائي والحكومة الإيرانية الضلوع فيه.

وعلى صعيد آخر، سجلت الأرجنتين حصيلة غير مسبوقة بإصابات فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وصلت إلى 109 آلاف و 608 حالات جيدة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 25 ألفًا و 303 حالات، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بسبب "كوفيد- 19" لتصل إجمالي الوفيات إلى 117 ألفًا و 386 وفاة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وتعافى إجمالي 5 ملايين و 427 ألفًا و 191 مريضًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

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