«الرجوب» يلتقى وزير الخارجية اللبنانى ويبحث تطورات القضية الفلسطينية

التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، على رأس وفد ضم أعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

وأطلع الرجوب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، مشيرا إلى ضرورة دعم واسناد رؤية الرئيس محمود عباس التي أطلقها في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرجوب خلال اللقاء أهمية الوصول الى رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وضرورة توحيد الجهود في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني.

وشدد الرجوب على أن الفلسطيني في لبنان هو عنصر استقرار خارج كافة التجاذبات الداخلية، مؤكدا الوقوف الى جانب لبنان الشقيق في استقراره وازدهاره.

كما نقل الوفد رسالة محبة واحترام من القيادة الفلسطينية ومن قيادة حركة "فتح" إلى الشعب اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، التقي الرجوب، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية.

ووجه الرجوب عقب اللقاء التحية إلى شعب لبنان وللدولة اللبنانية بكل مكوناتها

وقال: "جئنا اليوم إلى لبنان نحمل رسالة إلى الشعب اللبناني ورسالة للوجود الفلسطيني في الساحة اللبنانية، ونحن نقول لهم قلوبنا معكم وندرك حجم التحديات المحدقة بهذا البلد العربي الشقيق سواء كانت على صعيد التفاعلات والتي جزء كبير منها مصطنع لصالح ضرب المناعة والوحدة اللبنانية بما تشكّله من عنصر حماية وعنصر قوة لقضيتنا الفلسطينية، وبعض التجاذبات الداخلية التي نأمل للبنان الشقيق الاستقرار والوحدة والرؤى التي لها علاقة بتوفير كافة أسباب القوة لهذه الدولة التي نحب ونتمنى لها الخير".