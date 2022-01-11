إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن نحو 400 ألف إسرائيلي حصلوا على الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وفي ذات الوقت حذرت هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن كثرة الجرعات المعززة قد تشكل تأثيرًا عكسيًا على جهاز المناعة وربما تكون غير عملية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، دعا جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس" موظفي البنك الرافضين للتطعيم في نيويورك للحصول على اللقاح، وإلا سيتم حرمانهم من دخول المكتب ومن الحصول على رواتبهم.

يذكر أنه أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء تسجيل رقم قياسي جديد برصد أجهزتها الصحية ما يقارب 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال يوم واحد فقط.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إنه تم رصد 37887 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، أن الحالات النشطة في جميع أنحاء إسرائيل بلغت 185 ألفًا و753 حالة من ضمنها 163 ألفًا و618 إصابة تم رصدها الأسبوع الماضي فقط.

وارتفع معدل إيجابية الفحوصات إلى 12.71% مقارنة بـ11.38% في اليوم السابق، و9.13% في اليوم الأسبق.

يذكر أن إسرائيل قرّرت في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا شديدة العدوى، عدم إغلاق البلاد، إنما إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد، ودعوة مواطنيها الى أن يكونوا "مسئولين" في التعاطي مع استمرار تفشي الوباء.

وأغلقت إسرائيل حدودها في 28 نوفمبر ومنعت دخول الأجانب إلى أراضيها بعد بضعة أيام من اكتشاف إصابة بالنسخة المتحورة الجديدة للفيروس التي رصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، لكنها عادت وفتحت حدودها الأحد.