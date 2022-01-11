موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2022

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في نسختها الـ33، للجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دور المجموعات، بعد هزيمته من نيجيريا بهدف دون رد.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويحل موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في بطولة كأس الأمم الأفريقية بيساو يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير الجاري، ويستضيف المباراة ملعب استاد رومدي أدجيا بالكاميرون، تعد المباراة الجولة الثانية للمنتخب الوطني من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان.

وتذاع مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الامارات العربية، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

تصريحات كارلوس كيروش

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قبل مباراة مصر ونيجيريا، إنه يأمل أن يفوز المنتخب بجميع المباريات.

وأشاد كيروش بمهارات المنتخب المصري وقال ان لديه فريق قوي جاهزا للمباريات ويسعي للحصول على الكأس الثامن من بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022.

وأضاف أنه سعيد بأن تكون البداية قوية مع فريق مثل نيجيريا وقال ستكون مباراة قوية ومثيرة وشرف لنا هذه البداية لدينا فريق قوي يعشق التحدي ويسعى للحصول على الكأس واللقب الثامن.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

وخاض المنتخب الوطني أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، أمام فريق نيجيريا بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، وانتهت بهزيمة مصر بهدف دون رد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022 في المجموعة الرابعة مع منتخبات السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.

وفي السياق، أعلن منتخب غينيا بيساو إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي يمنعهم من خوض مباراة غينيا بيساو والسودان الثلاثاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ووصول قائمة الفريق في الوقت الحالي 24 لاعبا فقط بعد إصابة هذا العدد بفيروس كورونا المستجد.