الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقييم صادم.. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر ضد نيجيريا؟

جريدة الدستور

تلقى منتخب مصر الخسارة الأولى في بداية مشواره في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد.

سجل كيليتشي إهياناتشو الهدف الوحيد للفريق النيجيري في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد الشناوي.

ولم يقدم محمد صلاح الأداء المنتظر في المباراة رغم مشاركته في اللقاء بأكمله، وحصل محمد صلاح على تقييم 5.9/10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.6%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 60%، وفقا لشبكة "هوسكورد".

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