الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مدرب نيجيريا: منتخب مصر يلعب بطريقة مرر لـ محمد صلاح

جريدة الدستور

أكد أوجستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن منتخب بلاده استحق الفوز على المنتخب المصري في اللقاء الذي جمعهما في كأس الأمم الإفريقية.

الفراعنة استهلوا مشوارهم في البطولة الإفريقية بالخسارة بهدف نظيف أمام نيجيريا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات بالبطولة.

وقال مدرب نيجيريا في تصريحات ما بعد اللقاء: "أهنئ لاعبيّ على الأداء الذي قدموه اليوم، واستحققنا الفوز".

وأضاف: "احترمنا المنتخب المصري، كانت لدينا طريقة لعبة وطبقناها والمنتخب المصري أيضًا".

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