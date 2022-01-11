الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أطفال أشقاء فى حريق شقة بفيصل

حريق شقة
حريق شقة

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم في حريق شب داخل شقة بمنطقة فيصل بالجيزة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لاستخراج رابع محاصر بالشقة. 

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث وتبين وفاة 3 أطفال مختنقين بالدخان وهم: جودي عماد جمال 8 سنوات، ويوسف عماد جمال، 6 سنوات، وجولين عماد جمال، 4 سنوات.

ونقل الضحايا إلى مستشفى أم المصريين، فيما يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لمعرفة مصير شقيقهم الرابع الذى يبلغ من العمر عاما.

جار الوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 أطفال حريق شقة فيصل الجيزة

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وائل لطفي

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