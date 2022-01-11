صدور ترجمة كتاب «الخبز.. الأهمية الثقافية والرمزية لدى حضارات العالم»

أصدرت دار العربي كتاب "الخبز.. الأهمية الثقافية والرمزية لدى حضارات العالم المختلفة" للكاتب "بردراج ماتفليجيتفيتش" من كرواتيا، ومن ترجمة ندى نادر، وذلك ضمن أحدث إصدارات العربي للنشر والتوزيع من الكتب المترجمة في سلسلة كتب عامة مترجمة التي بدأتها الدار.

وصدر منها: كتاب "الشاي.. ثقافات.. طقوس.. حكايات" من ألمانيا للكاتب "كريستوف بيترز"، ومن ترجمة د.سمر منير. وكتاب "القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء" ، ومن ترجمة د. هبة شريف، و "الرمان تاريخ وحكايات من حول العالم" للكاتب "بيرند برونر" من ترجمة د. سمر منير من ألمانيا أيضًا. وكتاب "الأسماك.. ما لا نعرفه عن عالم البحار" للكاتب الفرنسي "بيل فرانسوا"، وترجمه عن الفرنسية بيشوي صبري نسيم، وكتاب "الدهون.. العنصر السري" من هولندا للمؤلفتين "مارييت بون" و"ليسبث فان روسوم"، ومن ترجمة محمد عبد العزيز، وكتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" من هولندا للكاتبة "إلين دي فيسر" وترجمة نهال نور.

ويعد الخبز بمختلف مسمياته وأشكاله من الأشياء القليلة التي تتفق عليها الثقافات المختلفة حول العالم ولها تواجد أساسي وأصيل في وتاريخ الشعوب وحضارتها، متجاوزّا كونه جزءًا من الطعام والعامل المشترك لكافة الوجبات الغذائية التي تعتمد عليها الشعوب، لكونه عنصرًا معبرًا عن ثقافة البلاد وتاريخها ومكونًا راسخًا في مسيرة حضارتها.

بشكل أقرب إلى الخيال يأخذنا الكتاب في رحلة تبدأ من قديم الأزل لتتبع نشأة الخبز وقصته منذ البداية وحتى اليوم في أماكن مختلفة من العالم، ومن كافة الحضارات القديمة والحديثة بداية من مصر واليونان القديمة، مرورًا ببلاد ما بين النهرين والشرق الأقصى روما القديمة، وأخيرًا العالم الجديد.

موضحًا علاقة الخبز بالثقافة والأدب والفنون، وموقعه من الديانات الكبرى في العالم وظهوره في النصوص المقدسة للديانات المختلفة.

جدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يبدأ بشكل اعتيادي كمشروع أدبي، ولكنه يعد انعكاسًا لتجربة الكاتب الشخصية التي عاشها في طفولته والتي أثرت فيه كثيرًا، حيث أكد أن سبب كتابته لهذا الكتاب هو السنوات القاسية التي مر بها في طفولته أثناء الحرب العالمية الثانية، واحتجاز والده في معسكر اعتقال ألماني، ومعانته من الجوع وخطر نقص الغذاء الذي هدد العالم أجمع في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الحديث.

الكاتب "بردراج ماتفليجيتفيتش" من مواليد 7 أكتوبر ،1932 وتوفي في 2 فبراير ،2017 كان كاتبًا وباحثًا ذا شهرة دولية، وُلِدَ في "موستار" بـ"البوسنة والهرسك". وطوال مسيرته الأكاديمية الطويلة، درَّس الأدب السلافي في جامعة باريس "السوربون نوفيل" من 1991 إلى 1994 ثم انتقل إلى جامعة "سابينزا" في روما حتى عام 2007. واشتهر بكتابه "البحر الأبيض المتوسط: ثقافة المناظر الطبيعية" والذي طُبِعَ بمطبعة جامعة كاليفورنيا، 2000، وهو عمل أساسي للتاريخ الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وتُرجِم إلى أكثر من عشرين لغة. وهو أيضًا مؤلف لأكثر من عشرين كتابًا من المقالات، أشهرها "سراييفو" (مطبعة مؤسسة سميثسونيان، 1998) والفائزة بجائزة "ريميو ستريجا أوروبا" عام 2003 وفاز كتاب "فينيسيا الأخرى: أسرار المدينة" بجائزة (Reaktion Books 2007). وفاز كتاب هذا الكتاب بجائزة Premio Internazionale De Lollis لعام 2009.