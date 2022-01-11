الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام لترويجه المخدرات بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية، الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بمنطقة المطرية بغرض ترويجها.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم ح.ع عاطل ومسجل خطر، عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وزنت ٣٠٠ جرام من مخدر الاستروكس، ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، وأقر بإمتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وتم اقتياده لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بإمتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس عاطل مخدر نيابة مطرية

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