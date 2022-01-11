بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 80% خلال الأسبوع الماضي

كشفت أحدث البيانات الحكومية عن تسجيل 379 وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء في بريطانيا، حيث تم تسجيل 1660 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وهي زيادة هائلة.

ويظهر البيان الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني وفق صحيفة (اكسبريس) البريطانية ارتفاعا هائلا يقارب 81 % في نسبة الوفيات.

لكن الصحيفة أضافت أن الحالات قد تتباطأ خلال الفترة القادمة، حيث تظهر الآن نتيجة الأعداد الكبيرة في الإصابات من فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

ومع متوسط الفارق الزمني بين الإصابة والوفيات من 16 إلى 18 يوما، ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بدأ الآن عدد الوفيات بسبب أوميكرون تتضح وهي بنسبة أقل.

وجدير بالذكر، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر المسئولين بمراجعة خطط خفض العزل لمرضى فيروس كورونا إلى خمسة أيام في إنجلترا في ظل حث العلماء على توخي الحذر لعدم وجود أدلة تدعم التغيير بالاضافة إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون وارتفاع حالات الإصابة به بصورة قياسية.

وأعلن رئيس الوزراء أمس الاثنين، تخفيف قواعد الحجر الصحي إذا دعمته مشورة علمية، ومن المعروف أن وزير الصحة ساجد جافيد، منفتح أيضًا على هذه الخطوة إذا أوصى الأطباء بذلك.

وتابعت أنه تم تكليف مكتب مجلس الوزراء بقيادة مراجعة العزل بمدخلات من مسؤولي الصحة العامة في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKHSA) ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وقال مصدران إنه قد يكون هناك اجتماع للجنة كورونا في أقرب وقت يوم الخميس لفحص أي تغييرات مقترحة.

وأضافت أن أحد الخيارات التي مازالت قيد النظر هو أن يكون للعاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية شروط أكثر صرامة عند التحرر من العزلة من عامة السكان، كما هو مفهوم.

وأشارت إلى أنه سيتم تصميم هذا لتجنب انتشار فيروس كورونا إلى الأشخاص المعرضين للخطر في المستشفيات أو دور الرعاية ويمكن أن يشمل الاحتفاظ بفترات العزل من سبعة إلى 10 أيام لتلك المجموعة، مما يتطلب المزيد من الاختبارات أو معدات الوقاية الشخصية الإضافية.