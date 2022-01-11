مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم «موتوسيكل ولودر» في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين دراجة نارية ولودر بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج وعمل الأشعة اللازمة ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفي.

وتلقي اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بطريق المطار بمركز الخارجة وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي الخارجة التخصصي ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي

وتبين وفاة أحمد أشرف أحمد حسين 19عام وإصابة يوسف محمد عبد الرحمن 20 عام وحرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث