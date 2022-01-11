حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تحصيل 5 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، ما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و361 ألفاً و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفاً و867 جنيها مصريا تقريبًا.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء عن تعيين 33 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 242 شابًا مسجلين من راغبي العمل.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 79 شهادة قياس مستوى المهارة، و77 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

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وشاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، في المؤتمر الذي نظمته المحافظة تحت عنوان "الطريق نحو المهنية السياحية" بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة والغرفة التجارية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات أكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء المحافظة، وترسيخ موقعها على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وللقوى العاملة علي الإهتمام بتدريب شباب وفتيات سوهاج في دورات الفندقة الشاملة وتخريج كوادر جيدة للعمل في القطاع السياحي.

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