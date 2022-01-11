«الزهيري»: إقامة المتلقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية 30-31 يناير الجاري

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه للمرة السابعة على التوالي ينظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، بفندق سانت ريجس القاهرة، خلال الفترة من 30-31 يناير 2022.

وأوضح «الزهيري» في بيان للاتحاد المصري للتأمين مساء اليوم، أن الملتقى يقام تحت عنوان «التأمين الطبى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف، أن المؤتمر سينعقد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يشارك فى المؤتمر ممثلون لكبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية، ولفيف من أقطاب وأعلام التأمين ورجال الاقتصاد والأعمال فى مصر.

إيهاب ابو المجد

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، أن الملتقى يعد من أبرز الملتقيات الرائدة فى مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمي، ويهدف إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها، حيث أن فرع التأمين الطبي، وهو أحد الفروع التى حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى أسواق التأمين العربية والمصرية، من خلال تسليط الضوء على أليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شكيب أبو زيد

بينما أوضح شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، أن الملتقى يستهدف تسليط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحي التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دراسة للتسعير والاكتتاب في التأمين الطبي بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد في تقديم خدمة الرعاية الصحية والتأمين الطبي.