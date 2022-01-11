الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شخص بسبب السخرية لـ2 مارس

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، الثلاثاء، محاكمة عامل ألوميتال متهم بقتل شخص لسخريته منه وخوض المجني عليه في شرف والدة المتهم وذويه، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل.

شمل قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم 18667 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم"ج و ج"، عامل ألوميتال، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليه "ف ص ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه لخلاف سابق بينهما، وسخرية المجني عليه منه، والخوض في شرف والدة المتهم وذويه، وأعد لذلك الغرض أداة "حبل"، وتوجه به إلى مكان الواقعة، وما إن سنحت له الفرصة حتى باغته من الخلف وأطبق على عنقه، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضى المتاخمة لقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمُعاينة والفحص تبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهم وأنه شوهد برفقته قبل وقوع الحادث بوقت قصير.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المجني عليه تربطه به علاقة صداقة، وأنه كان دائم السخرية منه والخوض في شرف والدة المتهم وذويه، وفكر فى الخلاص منه وبالفعل أعد حبلًا وقام بخنقه به ووفاته وتركه وفر هاربًا.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

أجلت محكمة عامل قتل سخريته منه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الشوط الأول| أداء سيئ لمنتخب مصر.. ونيجيريا تتقدم بهدف نظيف

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

لبحث سبل التعاون.. رئيس الوزراء يلتقى المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمى

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لإطلاق البوابة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا