الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عيد الحب 2022.. موعده وأفكار الهدايا وأجمل الرسائل

عيد الحب
عيد الحب

ينتظر الكثير من الشباب قرب موعد عيد الحب 2022 لقضاء أفضل الأوقات مع من يكونوا مقربين لقلوبهم.

وتستعرض جريدة «الدستور» في السطور التالية أجمل الرسائل التي يتبادلها الكثير في الفلانتين وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر فبراير واحتفال المصريين بالفلانتين العالمي، ويحرص الكثير من الشباب على التفكير في أجمل هدايا الفلانتين.

موعد عيد الحب 2022

من المقرر أن يكون عيد الحب في يوم 14 فبراير 2022 ويطلق عليه الفلانتين العالمي وتعد مناسبة اجتماعية جميلة لتبادل رسائل بين جميع العشاق والمتزوجين.

رسائل عيد الحب 2022

  • أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنت أسعد الناس.
  • ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.
  • الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.
  • يكفيني من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.
  • حبيبتك بكل كياني.. نقولها بقلبي ولساني.. عطيتك كل حياتي.. ونقلك كون تنساني.
  • جمال الليل بنظرة عيونك.. ونور البدر مرسوم بجفونك.. وكل الكون ما يسوى بدونك.
  • أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي.. واحطها بأيديك تنشر العبير الفواح حوليك.. وتقولك كل عام وأنت بخير.
  • نبعتلك دعوة تحميك.. ومحبة تهنيك.. وعقلي ما يسمح فيك.. وحضن يدفيك.. وقلبي يفرط في كنوز الدنيا وما يفرط فيك.
  • باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا.. عيد عشقنا وهوانا.. فكل عام وأنت حبي الاول والاخير.. كل عام وأنت عشقي وهواي.. كل عام وأنت حبيبتي.
  • أتمنى لك في عيد الحب.. ألف ضحكة تملي أيامك.. وألف فرحة تنور أحلامك.. وألف وردة تزين الطريق قدامك.. بألف كلمة من قلبي تقلك نموت عليك.

 

أفكار هدايا عيد الحب 2022

تنتشر أشكال مختلفة من الهدايا حول دول العالم وارتبطت بالفلانتين باقات الورد وكروت المعايدة المدون عليها أجمل العبارات والأماني كما ارتبط الفلانتين بألعاب الأطفال مثل الدباديب خاصة الحمراء منها بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى الاكسسوارات التي يتم حفر الحروف الأولى من اسم المهدى إليه، ويستطيع الأفراد أن يختاروا هدايا قيمة من معدن الفضة (خواتم وسلاسل وأساور) يحفر عليها اسم صاحب الهدية والمهدى له مصحوبة بباقة ورد وغالبا ما تكون الطرفين في علاقة عاطفية والتنزه في الأماكن العامة.

 

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