الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«قرب».. موعد عيد الحب 2021 المصري وأجمل الرسائل

عيد الحب
عيد الحب

ارتفعت مؤشرات البحث عن موعد عيد الحب المصري 2021، وينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض، وفي 14 فبراير من كل عام، يحتفل العالم بـ"عيد الحب" أو ما يعرف عالميا باسم "الفالنتاين"، لكن مصر تحتفل بعيد الحب في تاريخه العالمي، وأيضا بتاريخ 4 نوفمبر من كل عام.

ويحتفل العالم أجمع بـ"عيد الحب" أو "الفالنتاين" في 14 فبراير من كل عام، فتنتعش تجارة الورود والشوكولاتة وبطاقات المعايدة وغيرها من الهدايا، حيث ينتظر بائعو الزهور والهدايا في جميع بلدان العالم هذه المناسبة لتحقيق مبيعات أكثر من أيام العام العادية.

موعد عيد الحب المصري 2021

تحتفل مصر بموعد عيد الحب المصري بهذا العيد مرتين، الأولى في الرابع من نوفمبر، والثانية في التاريخ المتفق عليه عالميا 14 فبراير من كل عام، ولديكم أهم رسائل عيد الحب، كما هو موضح بالتالي: 

أجمل رسائل عيد الحب المصري 2021

- في عيد الحب سأحدثك عن أشيائي العظيمة هي أنتي وبسمتك وصوتك.

- حين يتحدثون عن أجمل صدف سأتذكر يوم ما شوفتك عيد حب سعيد.

- عيد الحب لو بنا حببتي عيد فهو يوم ما قلت أني بحبك بس مش هيزيد. 

- صحيح عيد الحب هو يوم واحد بس حبك في قلبي عيد لوحده ماله نهاية. 

- كل دقيقة وانتي روحي كل ثواني وانت حبي. 

- كل عيد حب أنتي بداخل قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط..

- كل عيد حب واحنا مع بعض دايما. 

- كتير قالوا أن الحب يصنع المعجزات وأنت حبك في حياتي معجزة عيد حب سعيد.

يهمك أيضًا |

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

خلال التقرير السابق يمكن للمواطن المصري التعرف على موعد عيد الحب المصري 2021، يحتفل العالم أجمع بـ"عيد الحب" أو "الفالنتاين" في 14 فبراير من كل عام، وتحتفل مصر بموعد عيد الحب المصري بهذا العيد مرتين، الأولى في الرابع من نوفمبر، والثانية في التاريخ المتفق عليه عالميا 14 فبراير من كل عام.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

عرض فيلم «قمر 14» في عيد الحب بدور العرض السينمائي

تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل يتعاقدان على إطلاق «عطر فرنسي» بتوقيعهما في عيد الحب

موعد عيد الحب عيد الحب المصري الفالنتاين عيد الحب موعد عيد الحب المصري 2021 رسائل عيد الحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

حريق خلف مقر وزارة الثقافة بـ«الكيت كات».. والنيابة تُحقق

حقيقة إيقاف بعض بطاقات «تكافل وكرامة» خلال أكتوبر الجاري

باعتراف الخالة.. «قعدة فرفشة» تكشف لغز مقتل ابنة «الراقصة والبودي جارد»

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال