اعرف.. موعد إجازة نصف العام 2022| موعد امتحانات الترم الثاني 2022

موعد إجازة نصف العام 2022 بدأ الطلاب بالتفكير فيها والبحث عن التوقيت المحدد لها، خاصة بعد أن لقي انطلاق العام الدراسي الجديد (2021-2022) اهتماما كبيرا، ويحرص العاملون بالمدارس والطلاب في جميع الصفوف الدراسية المختلفة وأولياء أمورهم، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

موعد إجازة نصف العام 2022 سنوات النقل والشهادة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى موعد عقد امتحانات الترم الأول للصفوف بمدارس النقل والصف الثالث الإعدادي، حيث يكون يوم السبت 15-1-2022، على أن تكون آخر الامتحانات 3-2-2021، وتستمر لمدة عشرين يوما.

وكشفت الوزارة عن توقيت إجازة نصف العام الدراسى، على أن تبدأ من يوم السبت 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 مدة الدراسة الفعلية سبعة وتسعين يومًا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022

وتعقد اختبارات الترم الثاني "آخر السنة" للطلاب في صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢، وعلى جانب آخر يتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

موعد إجازة نصف العام 2022 تشغل اهتمامات جميع الطلاب، في جميع المراحل التعليمية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو بالمرحلة الجامعية.

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وبدأت الدراسة في يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وحرصت المدارس على نشر الوعي والإجراءات الاحترازية بين جميع الطلاب عبر البوسترات الاسترشادية في أغلب الأماكن، والعمل على توفير جميع المستلزمات الخاصة بالتطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة ويمكن الاستعانة بمشاركات المجتمع المدني في توفير المتطلبات وجميع المستلزمات.