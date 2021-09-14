الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل يتعاقدان على إطلاق «عطر فرنسى» بتوقيعهما فى عيد الحب

تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل

قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، حيث تعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية، ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

تامر حسنى 

ومقترح أن يستقر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول إنتاج خاص بهما للجمهور، وينتظر جمهور النجم بفارغ الصبر إصدار أول عطر يحمل توقيعه.

تامر حسنى وبسمة بوسيل 

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها تامر حسنى فى الساحل الشمالى أثناء إحيائه حفلا ضخما، حيث صعدت بسمة على المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر حسنى أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.

تامر حسنى وبسمة بوسيل

تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل
تامر حسنى وبسمة بوسيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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