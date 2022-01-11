«الدواء» تعلن عن ورشة عمل للتعريف بالإفراج عن تشغيلات نظام تقييم المخاطر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل؛ للتعريف بسياسة الإفراج عن التشغيلات القائمة بنظام تقييم المخاطر (جميع التحديثات والتحديات).

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الورشة تهدف إلى التعريف بمستجدات سياسة الإفراج عن التشغيلات للمستحضرات الحيوية طبقا لتصنيفها، وبرنامج ما بعد التسويق المتبع في إدارة الإفراج عن التشغيلات، مع تسليط الضوء على أهمية مراجعة المستندات المطلوبة للتشغيلات للإفراج عنها، بالإضافة إلى التعريف بكل من البيانات المطلوبة في ملخص بروتوكول اللقاحات، والتقرير السنوي للمستحضرات الحيوية المقدم من الشركات بهدف الإفراج.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و 26 يناير الجاري بأحد فنادق القاهرة ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

ولفتت هيئة الدواء أن ورشة العمل ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٢٣.

وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD، ويمكن التسجيل عبر الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3ztECK3

و للإطلاع على الأجندة يمكن الضغط على الرابط التالي.

https://bit.ly/3HAbVxJ

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة باشتراطات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لاشتراطات التصنيع الجيد، مع إلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الجودة بمصانع المستلزمات الطبية؛ طبقا للمراجع العالمية، واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

علماً بأنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/١١، ولمدة ثلاثة أيام تدريبية متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح أونلاين عبر إحدي المنصات الإلكترونية.

الدورة مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.

تبدأ الدورة من الساعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٩، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.