الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شب في مخزن أجهزة كهربائية بالشرقية

حريق
حريق

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب مخزن أجهزة كهربائية ناحية شارع فاروق، نطاق دائرة قسم أول الزقازيق؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن أجهزة كهربائية ناحية شارع فاروق، نطاق دائرة قسم أول الزقازيق.

تلقت شرطة النجدة، بلاغ من أحد المواطنين بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية بشارع فاروق دائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع فاروق، وتبين أن الطابق الأرضي عبارة عن مخزن أجهزة كهربائية، والتهمت النيران محتويات المخزن، وجرت السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تحريات المباحث النيابة العامة في الشرقية المعمل الجنائي فحص الخسائر ناحية شارع فاروق

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