بوريل: روسيا لم تنشر 100 ألف جندى على حدود أوكرانيا لشرب القهوة

لم يستبعد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، اشتعال نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوريل في تصريحات أدلى بها بإذاعة BBC Radio 4 ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين: "ولم لا؟ هناك حاليا على الطرف الآخر من الحدود 100 ألف جندي روسي وأعتقد أنهم لم يأتوا إلى هناك من أجل شرب القهوة. إنه تهديد بالقوة".

وأضاف بوريل أن خطاب موسكو بشأن أوكرانيا، على خلفية حشد قوات روسية على حدود هذا البلد يثير قلق كل من أوكرانيا والناتو والاتحاد الأوروبي.

ونفت روسيا مرارا أن تكون لديها خطط لاجتياح أوكرانيا، مؤكدة أن مزاعم كييف والعواصم الغربية تستخدم فقط كذريعة لجلب المزيد من قوات الناتو إلى الحدود الروسية.

كما أصرت روسيا على أنها حرة في نقل قواتها داخل أراضيها، ومثل هذه التحركات لا ينبغي أن تقلق أحدا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت بروكسل أن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتفقا في وقت سابق على أن أي عدوان من قبل روسيا ضد أوكرانيا سيؤدي لـ"تبعات وخيمة".

وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في بيان، بأن بوريل وبلينكن أجريا اتصالا هاتفيا حيث "بحثا زيادة روسيا قوتها العسكرية حول أوكرانيا".

وأضاف البيان أن بوريل شارك تقييمه للأوضاع بعد زيارته إلى أوكرانيا بما في ذلك في خط التماس، مشيرا إلى أن كلا الطرفين "أكدا دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأشار بوريل وبلينكن إلى "ضرورة خفض التصعيد من قبل روسيا وتنفيذها بالكامل اتفاقات مينسك"، كما شددا على أن "أي عدوان عسكري لاحق ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة وثمنا باهظا".

وناقش بوريل وبلينكن كذلك "الالتزامات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف في ظل المقترحات التي قدمها الاتحاد الروسي فيما يتعلق بآراء روسيا حول الترتيبات الأمنية في أوروبا".

وذكر البيان أن الطرفين "أكدا على الشراكة الدائمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتزاماتهما المشتركة بالأمن عبر المحيط الأطلسي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة".

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير جولة جديدة من المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي بين الحكومتين الروسية والأمريكية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.